Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Harp Okulu Komutanlığı ile Hava Harp Okulu Komutanlığı'nda "Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni"ne ve Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda 2024-2025 su ürünleri av sezonunun açılışına katılacak.
(İstanbul/15.30/18.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Deniz Harp Okulu Komutanlığı ile Hava Harp Okulu Komutanlığı'nda "Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni"ne ve Eminönü Balıkçı Barınağı'nda 2024-2025 su ürünleri av sezonunun açılışına iştirak edecek.
(İstanbul/15.30/18.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı Resepsiyonu'nda yer alacak.
(İzmir/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rumelifeneri Mahallesi Balıkçı Barınağı'nda su ürünleri av sezonunun açılışına katılacak.
(İstanbul/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ziyaret edecek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün açılışında yer alacak.
(Çanakkale/13.00/13.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda "Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni"ne katılacak.
(Yalova/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığını ziyaret edecek
(13.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde basın açıklaması yapacak.
(Bolu/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Fransa'da devam edilecek, milli sporcular 9 branşta madalya mücadelesi verecek.
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuların müsabakalarını izleyecek.
(Paris/10.00-22.08) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol Süper Lig'in 4. haftasına Çaykur Rizespor-Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor, Adana Demirspor-Galatasaray ve Göztepe-Sipay Bodrum FK maçlarıyla devam edilecek.
(Rize/Konya/19.15/Adana/İzmir/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü-Boluspor, Central Hospital Ümraniyespor-Fatih Karagümrük, Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor ve Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor maçları oynanacak.
(Ankara/17.00/İstanbul/19.15/Şanlıurfa/Çorum/21.45) (Fotoğraflı)
4- TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu Beyaz ve Kırmızı gruplarda toplam 2 maçla başlayacak.
5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2024-2025 sezonu başlayacak. Kırşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor, Ortahisar Belediyespor-Adasokağı, Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.
(Kırşehir/Trabzon/14.00/Eskişehir/15.00/Bursa/17.00) (Fotoğraflı)
6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, Mihalıççık Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.
(Eskişehir/17.00) (Fotoğraflı)
7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. ayağı İtalya Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirilecek. (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.