Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiler İplik Fabrikası önünde Bitlis kamu ve özel sektör yatırımları toplu açılış törenine katılacak, Ahlat etkinlik alanı programının ardından Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret edecek, Ahlat Komando Taburu Komutanlığı açılışına iştirak edecek, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Bitlis/13.00/15.00/16.00/16.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek, Kütahya Valiliğini, Zafertepe Zafer Abidesi'ni, Dumlupınar Şehitliği'ni, Şuhut Atatürk Evi'ni ziyaret edecek, atlı birliklerin Büyük Taarruz Karargahı'ndan İzmir'e uğurlanması ve kortej yürüyüşü ile Şuhut Belediyesi Şehir Stadyumu etkinliklerine katılacak.
(Kütahya/14.00/15.30/17.00/17.30/Afyonkarahisar/20.30/21.00/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bağlum Stadı'nda düzenlenecek "1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri"ni izleyecek.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 36. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı takip edecek, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular için İstanbul Havalimanı'nda düzenlenecek uğurlama törenine katılacak.
(İstanbul/10.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular için İstanbul Havalimanı'nda uğurlama töreni yapılacak.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftası, Kasımpaşa-Adana Demirspor, Antalyaspor-Atakaş Hatayspor ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/19.15/Antalya/Rize/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasına, Teksüt Bandırmaspor-Çorum FK, Adanaspor-Pendikspor ve Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü maçlarıyla devam edilecek.
(Balıkesir/17.00/Adana/Şanlıurfa/21.45) (Fotoğraflı)
4- A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV 2026 Avrupa Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki ilk maçında Danimarka'ya konuk olacak.
(Middelfart/17.00)
5- 36. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda Kanlıca-Kuruçeşme arasındaki 6,5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.