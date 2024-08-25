Dolar
33.97
Euro
38.04
Altın
2,511.95
ETH/USDT
2,740.70
BTC/USDT
63,860.00
BIST 100
9,668.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Lübnan Hizbullahı’nın olası hedeflerinden İsrail'in Hayfa kentinden yayındayız
logo
Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 15-22 Ağustos'ta 2 milyon 488 bin 264 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 15-22 Ağustos'ta 2 milyon 488 bin 264 aracın denetlendiğini, 450 bin 334 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 15-22 Ağustos'ta 2 milyon 488 bin 264 araç denetlendi

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

Bu kapsamda, 2 milyon 488 bin 264 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259, hız ihlalinde bulunan 129 bin 459, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 796, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 884, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 249 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 354 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 450 bin 334 sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya, yılın ilk 7 aylık döneminde ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 35'inin yasal veya uygun olmayan hızlarda araç kullanımı nedeniyle meydana geldiği bilgisini verdi.

Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında ilk sırada yer alan aşırı hız ile etkin mücadele yürütüldüğünü ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ülke genelinde hem şehir içlerinde hem de otoyollar dahil tüm şehirler arası karayollarında ortalama hız tespit sistemlerine ek olarak mevcut mobil radar araçlarımızı yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen yeni nesil 'Mobil Hız Tespit Sistemleri' ile takviye yaparak güçlendirdik. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal da etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile görüştü
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
Diyarbakır Valiliği'nden kaybolan 8 yaşındaki Narin'e ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 15-22 Ağustos'ta 2 milyon 488 bin 264 araç denetlendi

Benzer haberler

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 15-22 Ağustos'ta 2 milyon 488 bin 264 araç denetlendi

Mersin'de 4 noktada orman yangını çıkaran tutuklu 2 zanlı birbirini suçladı

İstanbul'da trafik denetiminde otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu

İstanbul'da trafik denetiminde otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu
Adana'da trafikte kural ihlali yapan sürücüler dronla belirlendi

Adana'da trafikte kural ihlali yapan sürücüler dronla belirlendi
Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında 30 zanlı yakalandı

Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında 30 zanlı yakalandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet