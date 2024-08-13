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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valilik ile Aymelek Derneğine ziyarette bulunacak ve yaşlılarla buluşacak.

(Aydın/09.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin 23. kuruluş yıl dönümü programı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valilik, Belediye ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret edecek, tarım ve çay sektörü temsilcileriyle buluşacak, ÇAYKUR'a ziyarette bulunacak.

(Rize/11.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu ile Ticaret Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı inşaat maliyet endeksi ile temmuz ayı konut satış istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak, 4 yıl vadeli iki devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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