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Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı'na katılacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adıyaman ve Malatya valiliklerini ziyaret edecek.

(Adıyaman/Malatya/09.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) Ankara Şube binasının açılışına katılacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BG Ferrokrom fabrikası açılış törenine, Balıkesir İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne iştirak edecek.

(Bursa/14.00/Balıkesir/17.00/Bursa/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak.

(Mersin/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin sanayi üretim ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Ankara'da yolcu otobüsünün köprü ayaklarına çarpması sonucu 9 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden milli sporcuların müsabakalarını izleyecek; milli sporcular 4 branşta müsabakalara çıkacak.

(Paris/10.00-23.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun ilk hafta açılış maçında Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in ilk haftası, Sakaryaspor-Ankara Keçörengücü maçıyla başlayacak.

(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)

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