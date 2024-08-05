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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Merkezi'nde İnsan Hakları Eğitim Programı'nda konuşuyor Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa ekibi Lille ile oynayacakları maç öncesi son antrenmanını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapıyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde İnsan Hakları Eğitim Programı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eğitim sendikalarının temsilcileriyle partisinin genel merkezinde bir araya gelecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine ziyaret ettiği Mısır'da temaslarda bulunacak.

(Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca, İnsan Hakları Eğitim Programı düzenlenecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların müsabakalarını izleyecek.

(Paris/11.00-21.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na, Fransa'da devam edilecek. Milli sporcular, 4 kategoride müsabakalara çıkacak.

(Paris/11.05-20.00) (Fotoğraflı)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de yapılacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in olası rakipleri belli olacak.

(Nyon/13.00/14.00/15.00) (Fotoğraflı)

4- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir oyuncusu, Lille maçı öncesi konakladıkları Otel Barrierre Lille'de basın toplantısı düzenleyecek.

(Lille/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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