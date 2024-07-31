Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığı ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.
(Eskişehir/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, belediyelerin SGK ve vergi borçları ile ilgili parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı dış ticaret, ikinci çeyrek turizm istatistikleri ile haziran ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını duyuracak.
(Washington/21.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin Tahran’da düzenlenen saldırıda öldürülmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Tahran/Kudüs)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2024 yılı ikinci çeyrek turizm rakamlarını Atatürk Kültür Merkezi'nde açıklayacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Fransa'da devam edilecek. 5 kategoride 6 milli sporcu yarışmaya çıkacak.
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuların müsabakalarını izleyecek.
(Paris/10.00-21.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya ekibi Ruzomberok'u konuk edecekleri rövanş maçı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, bordo-mavili ekip son antrenmanını burada yapacak.
- Ruzomberok Teknik Direktörü Ondrej Smetana ve bir oyuncusu, Trabzonspor maçı öncesi Papara Park'ta basın toplantısı düzenleyecek, öncesinde gerçekleştireceği antrenmanla konuk ekip, hazırlıklarını tamamlayacak.
(Trabzon/17.00/18.00/20.15/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve oyuncusu Leo Duarte, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda San Marino temsilcisi La Fiorita ile deplasmanda oynayacakları rövanş maçı öncesi San Marino Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, turuncu-lacivertli ekip son idmanını burada gerçekleştirecek.
(San Marino/19.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.