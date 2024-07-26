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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İl Başkanlığına, Büyükşehir ile Osmangazi, Nilüfer ve Mudanya belediyelerine ziyarette bulunacak, Merinos Kongre Kültür Merkezi'ndeki üye katılım törenine iştirak edecek.

(Bursa/11.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurulda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Eski Devlet Bakanı Salih Sümer için cenaze töreni düzenlenecek.

(TBMM/14.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayı sektörel enflasyon beklentileri verisini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Toplantısı'na katılacak.

(Viyentiyan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliğe ziyarette bulunacak, Üniversite Kampüs Camisi temel atma törenine katılacak, cuma namazı ve hutbe iradının ardından Gençlik Merkezi ve TDV Yayınevi açılışı ile hafızlık icazet merasimine iştirak edecek.

(Sinop/10.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine katılacak.

(Paris/20.30) (Fotoğraflı)

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