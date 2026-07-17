İçişleri Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında "sıfır atık" işbirliği protokolü imzalandı

Vakfın Kandilli'deki binasında düzenlenen törende, Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde hazırlanan protokole, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş imza attı.

Bakan Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, bu protokolle İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde sıfır atıkla ilgili çalışmaları yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Bununla yetinmeyeceklerini belirten Çiftçi, "Taşrada 81 il valiliğimizle, 922 ilçemizle ve 50 bin muhtarlığımızla beraber bu çalışmayı büyük bir kampanyaya dönüştürmüş oluyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak bizim asayiş suçlarından organize suçlarla mücadeleye, siber suçlardan narkotikle mücadeleye, düzensiz göçe kadar çok geniş bir görev alanımız var. Bugünkü protokolle beraber buna bir yenisini daha eklemiş oluyoruz." dedi.

Çiftçi, "Biz inanıyoruz ki bu dünya bize atalarımızdan bir miras değil, gelecekteki çocuklarımıza, evlatlarımıza bırakacağımız bir emanet. Biz dünyayı bir emanet olarak görüyoruz. Onun için de bu çalışmaya büyük bir ehemmiyet veriyoruz. İnşallah bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını ben Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. Bundan dolayı da Sıfır Atık Vakfı'mıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sıfır Atık Vakfının, devlet ve millet adına çok hayırlı bir iş yaptığını vurgulayan Çiftçi, "Bize sıfır atık konusunda destek veriyorlar. Bununla beraber, bu çalışmayı artık bütün Türkiye sathına yaygınlaştırmış oluyoruz. Bu hareketin öncülüğünü yapan, büyük destek veren, yakın ilgisini ve ihtimamını esirgemeyen Emine Erdoğan Hanımefendi'ye de Cumhurbaşkanı'mıza da çok teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Bu protokolün hem ülkemiz için hem Sıfır Atık Vakfı için valiliklerimiz için İçişleri Bakanlığı'mız açısından da hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

86 milyon sıfır atık ortak paydasında buluşturulacak

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da 2017 yılında Emine Erdoğan'ın liderliğinde başlayan sıfır atık hareketinin bugün gelinen noktada artık Türkiye'nin 81 ilinde, dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan global bir harekete dönüştüğünü dile getirdi.

İşbirliği protokolünün ardından sıfır atık hareketinin yeni bir noktaya taşınacağını söyleyen Ağırbaş, "Bu imzayla beraber Türkiye'deki bütün muhtarlarımız, muhtarlarımızın azaları, kaymakamlıklarımız, valiliklerimiz, İçişleri Bakanlığımıza bağlı kurum, kuruluşlar, emniyet, jandarma teşkilatımız gibi ülkemizin göz bebeği olan kurumlarla daha yakından çalışma fırsatı bulacağız ve sıfır atık hareketini Türkiye'nin 81 ilinde bütün köylere, bütün mahallelere yaygınlaştıracağız." diye konuştu.

Ağırbaş, "Yapmış olduğumuz çalışmalarda toplumun bütün kesimlerini sürece dahil ederek, 86 milyonu sıfır atık ortak paydasında buluşturarak, biz daha yaşanılabilir, daha adil bir dünya inşa edeceğimize inanıyoruz." dedi.

Dünyada her yıl 8 milyondan fazla insanın açlık ve susuzluğa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiğini, 800 milyondan fazla kişinin ise elektriğe erişemediğini dile getiren Ağırbaş, bu tablo karşısında değişimin mümkün olduğunu dünyaya göstermek istediklerini belirtti.

Ağırbaş, "Türkiye'den çıkan sıfır atık hareketinin, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde dünyanın değişimine ve dönüşümüne ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum. Yine bugün itibarıyla Vakfımızın ülkemizin 81 ilinde düzenlediği Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği çalıştaylarını farklı bir noktaya taşıyoruz ve İçişleri Bakanlığı'mızın paydaşlığında artık bu çalışmaları da yürütüyor olacağız. İçişleri Bakanlığı'mızın güçlü ağı ve Türkiye'nin her köşesine ulaşma kabiliyetiyle beraber artık sıfır atık çalışmaları memleketimizin dört bir yanında aktif bir şekilde uygulanıyor olacak." ifadesini kullandı.

Bu yıl Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacağını anımsatan Ağırbaş, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı'mız ile COP31 bağlamında güçlü çalışmalara imza atacağız, yeni uluslararası işbirlikleri ve kampanyalar geliştireceğiz. Bu vesileyle ben İçişleri Bakanı'mıza teşekkür ediyorum. Özellikle kendisinin döneminde köpek sorunu neredeyse tamamen çözüldü ve gündemimizden çıkan bir konu haline geldi. Özellikle İçişleri Bakanlığı'mızın özverili yaklaşımı ve liderliği sayesinde Türkiye'nin sıfır atık ve çevre bağlamındaki dönüşümü hızlanacak ve farklı bir noktaya ulaşacak."

3 yıl yürürlükte kalacak protokolle, sıfır atık uygulamalarının Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında yaygınlaştırılması, valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda yerelde çevre odaklı çalışmaların desteklenmesi, eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin artırılması, ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.