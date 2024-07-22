Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, sabit kuponlu ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvillerinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.
(Ankara)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde adaylıktan çekildiğini duyurmasının ardından gelişmeler izleniyor.
(Washington/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları İsviçre'de çekilecek.
(Nyon/13.00/14.00/15.00) (Fotoğraflı)
2- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda İsviçre'nin Lugano takımıyla 23 Temmuz Salı günü yapacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Jose Mourinho ile takımdan bir futbolcu maçın yapılacağı Thun Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.
(İstanbul/10.00/Thun/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.