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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 21.07.2024 - Güncelleme : 21.07.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu'nda Emekli Evi ile Orhan Kemal Müzesi'ni, Bayrampaşa'da Türkiye Bosna Sancak Derneği'ni, Zeytinburnu'nda da Erikli Baba Cemevi'ni ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00/12.00/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı için Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın da katılımıyla Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda medya günü düzenlenecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu'nun yarıştığı Dünya Superbike Şampiyonası ve Can Öncü ile Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Supersport Şampiyonası'nın Çekya’daki 6. ayağının ikinci yarışları yapılacak.

(Most/14.00/15.15)

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. ayağı Macaristan Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Mogyorod/16.00) (Fotoğraflı)

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