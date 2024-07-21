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İstanbul Havalimanı, 8-14 Temmuz'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 8 ila 14 Temmuz arasında, günlük ortalama 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak belirlendi.

Gökhan Yılmaz  | 21.07.2024 - Güncelleme : 21.07.2024
İstanbul Havalimanı, 8-14 Temmuz'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 8-14 Temmuz'u kapsayan döneme ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1413 uçuşla Paris Charles De Gaulle ile 1404 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı takip etti.

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