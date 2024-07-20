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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Atatürk Anıtı'na çelenk sunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Küçük Bulvarı'nda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Geçit Töreni'ne katılacak.

- Törenlere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da iştirak edecek.

(Lefkoşa/09.30/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kapsamında Atatürk Anıtı'ndaki törene, ardından 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Geçit Töreni'ne katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Lefkoşa/09.30/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa Valiliği'nde koordinasyon toplantısına iştirak edecek, basın açıklaması yapacak. Kurum, Diyarbakır'da deprem konutlarındaki çalışmaları inceleyecek ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak, ardından Valilik'teki koordinasyon toplantısına katılacak.

(Şanlıurfa/10.00/Diyarbakır/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Olgun Çelik Fabrikası Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Manisa/16.35) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Beşiktaş, Slovenya kampı kapsamındaki üçüncü ve son hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Grazer AK ile Wildon Stadı'nda karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek.

(Wildon/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Macaristan Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak.

(Mogyorod/17.00) (Fotoğraflı)



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