Dolar
33.04
Euro
35.94
Altın
2,400.55
ETH/USDT
3,501.30
BTC/USDT
66,628.00
BIST 100
11,156.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Giresun'da sağanak nedeniyle bir ev yan yattı, su baskınları oluştu

Giresun'da sağanak nedeniyle bir ev yan yattı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Gültekin Yetgin  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
Giresun'da sağanak nedeniyle bir ev yan yattı, su baskınları oluştu Fotoğraf: Gültekin Yetgin/AA

Giresun

Kentte etkili olan yağış nedeniyle Tirebolu ilçesinin Halaçlı köyünde yan yatan iki katlı evin bir bölümü çöktü. Evin içerisinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Espiye ilçesinin Merkez Mahallesi Odadüzü mevkisi ile Cevdet Sunay Caddesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapanan Tirebolu-Doğankent kara yolunda ise trafik akışı Doğankent yönünden tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Keşap ve Espiye ilçeleri arasındaki bazı bölgelerde rüzgar ve yağışın etkisiyle ağaçlar yola devrildi. Karayolları ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Giresun'da sağanak nedeniyle bir ev yan yattı, su baskınları oluştu
Türkiye ve dünya gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gitti
Suç örgütüne yönelik "Kuyu-10" operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne dair karar Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Giresun'da sağanak nedeniyle bir ev yan yattı, su baskınları oluştu

Giresun'da sağanak nedeniyle bir ev yan yattı, su baskınları oluştu

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için yerel kuvvetli yağış uyarısı

Erzurum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Ardahan Valisi Çiçek, yağış uyarılarına karşı tedbirli olunmasını istedi

Ardahan Valisi Çiçek, yağış uyarılarına karşı tedbirli olunmasını istedi
Giresun'da tekneyle gezenlere yunuslardan sürpriz

Giresun'da tekneyle gezenlere yunuslardan sürpriz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet