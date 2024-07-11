Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı ile Devlet Hükümet Başkanları Düzeyinde NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısı düzenleyecek.
(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yılında Bosna Hersek'te düzenlenecek, 14 soykırım kurbanının cenazelerinin de defnedileceği anma programına iştirak edecek.
(Srebrenitsa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Senegal El Sanatları Eğitim Merkezi Açılışı'na katılacak, Senegal Aile ve Dayanışma Bakanı Maimouna Dieye, Afrika Entegrasyonu ve Dışişleri Bakanı Yassine Fall, Turizm ve El Sanatları Bakanı Mountaga Diao ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
(Dakar) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- Genel Kurulda Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek, Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü dolayısıyla genel görüşme yapılacak.
- Adalet Komisyonunda, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/14.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ticaret satış hacim, dış ticaret ve ciro endeksleri verilerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.
(Ankara/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yılında Bosna Hersek'te düzenlenecek, 14 soykırım kurbanının cenazelerinin de defnedileceği anma programına katılacak.
(Srebrenitsa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- ABD'de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi devam ediyor.
(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Aile ve Dini Rehberlik Merkezi, Güzide-Abdülkadir Erturhan Anaokulu ve Nazire Eruslu Hafızlık Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun açılışları ile Gençlik Buluşması Diyanet Gençlik Merkezi programına katılacak.
(Gaziantep/10.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Karadeniz Üniversiteler Ağı (BSUN) Toplantısı'na iştirak edecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gündoğmuş, İbradı ilçeleri ve Side Antik Kenti'nde incelemelerde bulunacak.
(Antalya/12.00/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Galatasaray, yeni sezon çalışmalarını sürdürdüğü Avusturya'da ülke takımlarından Lask'la Raiffeisen Arena'da hazırlık maçı oynayacak.
(Linz/20.30) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.