Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı önündeki yürüyüşe, eski Madımak Oteli önündeki anma programına katılacak, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek.
(Sivas/10.00/11.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu, görevi Fahrettin Koca'dan devralacak.
(10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Genel Kurulunda ulaştırma alanında düzenlemeler içeren Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
- DEM Parti Meclis Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.
(TBMM/15.00/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3. Türkiye Denizcilik Zirvesi'ne katılacak.
(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte düzenlenecek etkinliklerle anılacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) son 16 turu mücadelesinde A Milli Futbol Takımı, Avusturya ile karşılaşacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Leipzig şehrinde yapılacak Türkiye-Avusturya maçını izleyecek.
Günün diğer maçında Romanya ve Hollanda karşı karşıya gelecek.
(Leipzig/22.00/Münih/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Basketbolda FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası, sürüyor. Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Arjantin ile karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın ana tablo maçları 1. tur mücadelesiyle sürecek.
(Londra) (Fotoğraflı)
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