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İzmir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ali Korkmaz  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
İzmir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Menemen'de örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların ikametlerindeki aramalarda silah, örgütsel yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına alınan 11 kişinin, İzmir'de DEAŞ'a yönelik 18 Mayıs 2024'te gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan 20 şüpheli ile bağlantılı oldukları tespit edildi.

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