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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van Kültür Yolu Festivali'nin açılışı dolayısıyla açıklamalarda bulunuyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 29.06.2024 - Güncelleme : 29.06.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yurt Dışı Örgütlenme İkinci Yüzyıl Vizyonu Çalıştayı'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Belçika-Türkiye Göçünün 60. Yıl Kutlamaları" kapsamında düzenlenecek Gurbet Kuşu Festivali'ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Dubrovnik) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van Kültür Yolu Festivali'nin açılışı dolayısıyla Van Müzesi'nde basın açıklaması yapacak.

(Van/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu mücadelesi başlayacak, İsviçre-İtalya ve Almanya-Danimarka maçları yapılacak.

(Berlin/19.00/Dortmund/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile yapacağı son 16 turu mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

(Barsinghausen) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Basketbolda FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası, İstanbul'da başlayacak; Türkiye, C Grubu'ndaki ilk maçında Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını Düzce'nin Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde Romanya'nın Petrolul takımıyla yapacak.

(Düzce/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'sinin sprint yarışı ve sıralama turu mücadelesi yapılacak.

(Spielberg/13.00/17.00) (Fotoğraflı)

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