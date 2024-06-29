Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yurt Dışı Örgütlenme İkinci Yüzyıl Vizyonu Çalıştayı'na katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Belçika-Türkiye Göçünün 60. Yıl Kutlamaları" kapsamında düzenlenecek Gurbet Kuşu Festivali'ne iştirak edecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
(Dubrovnik) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van Kültür Yolu Festivali'nin açılışı dolayısıyla Van Müzesi'nde basın açıklaması yapacak.
(Van/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu mücadelesi başlayacak, İsviçre-İtalya ve Almanya-Danimarka maçları yapılacak.
(Berlin/19.00/Dortmund/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile yapacağı son 16 turu mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.
(Barsinghausen) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Basketbolda FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası, İstanbul'da başlayacak; Türkiye, C Grubu'ndaki ilk maçında Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
4- Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını Düzce'nin Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde Romanya'nın Petrolul takımıyla yapacak.
(Düzce/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'sinin sprint yarışı ve sıralama turu mücadelesi yapılacak.
(Spielberg/13.00/17.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.