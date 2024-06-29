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"Sibergöz-47" operasyonlarında 97 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli 27 ilde düzenlenen "Sibergöz-47" operasyonlarında 97 şüphelinin yakalandı️ğını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 29.06.2024 - Güncelleme : 29.06.2024
"Sibergöz-47" operasyonlarında 97 şüpheli gözaltına alındı

Ankara

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli 27 ilde "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarını işleyen zanlıların yakalanması amacıyla "Sibergöz-47" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda banka hesaplarında 21 milyar liralık işlem hacmi tespit edilen 97 şüpheli yakalandı️.

Suçtan sağlanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla elde edilen yaklaşık 194 milyon 150 bin lira değerindeki 12 konut, 6 otomobil, 4 motosiklet, 2 arsa, banka, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplarına el konuldu. Ayrıca ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ile dijital materyaller ele geçirildi.

Ağrı merkezli operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, başkalarına ait kripto para hesaplarını para karşılığında temin ederek yasa dışı bahis sitesinde kullandıkları, suçtan sağlanan paraları, banka hesapları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden aklamaya çalıştıkları belirlendi.

Antalya merkezli operasyonlarda gözaltına alınan zanlıların, kendilerini "yatırım danışmanı" diye tanıtarak iletişime geçtikleri kişilerin "Forex yatırımı/yüksek kazanç" vaadiyle mobil uygulamayı indirmelerini sağladıkları, uygulamada var olmayan getirileri gösterip elde edebilmeleri için "dosya masrafı, vergi ücreti" gibi adlar altında para isteyerek haksız kazanç sağladıkları saptandı. Ayrıca şüphelilerin, kimlik bilgilerini illegal yollarla ele geçirdikleri çeşitli meslek gruplarından mağdurları taciz ve tehdit ettikleri, çeşitli devlet kurumlarını asılsız ihbarlarla hedef alıp bu kişilerin mağduriyetine sebep oldukları belirlendi.

Yerlikaya, operasyonlara ilişkin, "Siber Vatan'da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonlara ait görüntüleri de paylaştı.

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