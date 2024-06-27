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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürüyor İstanbul Bahçelievler Zafer mahallesinde kısmi olarak çöken binanın olduğu noktadan yayındayız.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'i resmi törenle karşılayacak. Erdoğan, Karis ile görüşmesinin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek ve onuruna resmi yemek verecek.

(Ankara/16.00/16.15/17.45/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile görüşecek.

(TBMM/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde, Bakanlığın Bilim Kurulu Komisyonlar Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Marmara Deniz Eylem Planı Koordinasyon Kurulu 4. Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4​​​​​​​- 22. ve 23. Dönem Düzce Milletvekili, 58. Hükümet Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için cenaze töreni düzenlenecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fas Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Leyla Benali ile bir araya gelecek.

(Rabat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında alınan faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(Ankara/14.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı ekonomik güven endeksi ile 2023 yılı sanayi ürün verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Filipinler ile karşı karşıya gelecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da maçı izleyecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Fenerbahçe Futbol A Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(Düzce/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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