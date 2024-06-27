"Narkoçelik-24" operasyonlarında 83 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde uyuşturucu imalatı ve satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik "Narkoçelik-24" operasyonlarında 83 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, İstanbul, Aydın, Erzurum, Ankara, Van, Mersin, Kırklareli ve Gaziantep'te operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
1️⃣3️⃣ İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-24” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 27, 2024
9️⃣1️⃣1️⃣ Kg Uyuşturucu Madde,
1️⃣0️⃣ milyon 9️⃣9️⃣5️⃣ bin adet kök kenevir ve kök skunk ile
1️⃣3️⃣ bin adet… pic.twitter.com/4K1vYu09l9
Operasyonlarda 911 kilogram uyuşturucu, 10 milyon 995 bin kök kenevir ve kök skunk ile 13 bin uyuşturucu hap ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan 83 zehir taciri ve sokak satıcısından 28'inin tutuklandığını, 17'sine adli kontrol kararı verildiğini, 5'nin de işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.
Bakan Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.