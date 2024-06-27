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"Narkoçelik-24" operasyonlarında 83 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde uyuşturucu imalatı ve satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik "Narkoçelik-24" operasyonlarında 83 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
"Narkoçelik-24" operasyonlarında 83 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, İstanbul, Aydın, Erzurum, Ankara, Van, Mersin, Kırklareli ve Gaziantep'te operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 911 kilogram uyuşturucu, 10 milyon 995 bin kök kenevir ve kök skunk ile 13 bin uyuşturucu hap ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan 83 zehir taciri ve sokak satıcısından 28'inin tutuklandığını, 17'sine adli kontrol kararı verildiğini, 5'nin de işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.

Bakan Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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