Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk İş Dünyası Buluşması'na katılacak.
(Cezayir) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) Almanya'da devam edilecek. A Grubu'nda İsviçre-Almanya ve İskoçya-Macaristan karşılaşmaları oynanacak.
(Frankfurt/Stuttgart/22.00) (Fotoğraflı)
2- A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile yapacağı üçüncü maçın hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.
(Barsinghausen) (Fotoğraflı)
3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü hafta mücadelesinde son maçını İtalya ile yapacak.
(Lübliyana/17.30) (Fotoğraflı)
4- Kadınlarda FIVB Milletler Ligi'nin final ayağı Tayland'da tamamlanacak. Organizasyonun son gününde üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.
(Bangkok/13.00/16.30) (Fotoğraflı)
5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağı İspanya Grand Prix'si koşulacak.
(Barselona/16.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.