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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk İş Dünyası Buluşması'na katılacak.

(Cezayir) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) Almanya'da devam edilecek. A Grubu'nda İsviçre-Almanya ve İskoçya-Macaristan karşılaşmaları oynanacak.

(Frankfurt/Stuttgart/22.00) (Fotoğraflı)

2- A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile yapacağı üçüncü maçın hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.

(Barsinghausen) (Fotoğraflı)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü hafta mücadelesinde son maçını İtalya ile yapacak.

(Lübliyana/17.30) (Fotoğraflı)

4- Kadınlarda FIVB Milletler Ligi'nin final ayağı Tayland'da tamamlanacak. Organizasyonun son gününde üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.

(Bangkok/13.00/16.30) (Fotoğraflı)

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağı İspanya Grand Prix'si koşulacak.

(Barselona/16.00) (Fotoğraflı)

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