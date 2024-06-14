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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Etimesgut Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulu'nda 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda konuşuyor. İsveç'in başkenti Stockholm’de üniversite kampüsünde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen öğrencilere polis müdahale ediyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-7 Liderler Zirvesi'nde Afrika ve Akdeniz/Yapay Zeka ve Enerji Konulu Yüksek Düzeyli Oturum'a katılacak, aile fotoğrafında yer alacak ve bir dizi ikili görüşme gerçekleştirecek, kültürel etkinlikler ile gayriresmi akşam yemeğine iştirak edecek.

(Borgo Egnazia) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gülderen TOKİ konutlarında incelemelerde bulunacak, il değerlendirme toplantısına katılacak.

(Hatay/14.45/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hayrabolu Galatasaray Meydanı'nda düzenlenecek Buğday Mitingi'ne iştirak edecek.

(Tekirdağ/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İndere'de şantiye ziyaretinde bulunacak, Valiliği ve yerinde dönüşüm kapsamında inşaatı devam eden projeleri ziyaret edecek.

(Adıyaman/13.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Etimesgut Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulu'nda yıl sonu etkinliklerine katılacak, karne dağıtacak, yıllık değerlendirme toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/09.30-10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci karne alarak yaz tatiline girecek.

(Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi ile nisan ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu ve mayıs ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı ölüm ve ölüm nedenleri ile nisan ayı ücretli çalışan istatistiklerini, nisan ayı hizmet üretim endeksi ile mayıs ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İtalya'nın ev sahipliği yaptığı G7 Liderler Zirvesi, ikinci gün oturumlarıyla devam edecek.

(Borgo Egnazia) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın son gün oturumları yapılacak, toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil edecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da başlayacak. Şampiyonanın açılış maçında A Grubu'nda Almanya ile İskoçya karşı karşıya gelecek.

(Münih/22.00) (Fotoğraflı)

2- A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda 18 Haziran Salı günü Gürcistan'la yapacağı ilk maçın hazırlıklarını Almanya'da gerçekleştirdiği son kampta sürdürecek.

(Barsinghausen) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst için Kulüp Başkanı Hasan Arat'ın da katılımıyla Tüpraş Stadı'nda imza töreni düzenlenecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



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