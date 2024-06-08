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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi, 81 il, KKTC'nin Lefkoşa ve Hırvatistan'ın Zagreb kentlerinde düzenlenecek.

(10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye, ikinci astronotunu uzaya gönderiyor

- Astronot Tuva Cihangir Atasever, yörünge altı araştırma görevi için "VSS Unity" adlı uzay aracıyla ABD'nin New Mexico eyaletindeki Spaceport tesisinden uzaya gönderilecek.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzay misyonu dolayısıyla TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde düzenlenecek etkinliğe katılacak.

(New Mexico/TSİ 17.00/Kocaeli/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığını, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ve Ege Belediyeler Birliğini ziyaret edecek.

(İzmir/13.00/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM 31. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEZMAKSAN Fabrika Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Sivas/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi ve Güney Çevre Yolu şantiyeleri ile Trabzon Havalimanı'nda incelemelerde ve açıklamalarda bulunacak, Yıldızlar 2024 Yılı Faroz 1. Geleneksel Mahalleler Arası Futbol Turnuvası Kupa Töreni'ne katılacak.

(Trabzon/10.30-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde "Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı" yapılacak.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulu Ülker Stadı'nda başlayacak, kongrenin ilk günü mali genel kurul gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası, Fransa'da tamamlanacak, final maçında Türkiye, İspanya ile karşılaşacak.

(Evian-les-Bains/18.30) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 6. Kültür Festivali'ne İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam edilecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Avrupa Atletizm Şampiyonası, İtalya'nın başkenti Roma'da sürecek.

(Roma/10.00) (Fotoğraflı)



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