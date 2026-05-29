Eski ABD Adalet Bakanı Bondi, Trump'ın Epstein dosyalarındaki rolüne ilişkin sorulara cevap vermedi

Eski Adalet Bakanı Bondi, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki özel komisyonda Epstein dosyaları konusunda yaklaşık dört saat süren kapalı oturumda ifade verdi.

Oturumun basına açık ilk bölümünde yaptığı konuşmada Trump yönetiminin Epstein dosyaları konusunda şeffaflığı sağladığını savunan Bondi, bu konuda gerekli yasal adımları attıklarını ifade etti.

Daha sonra basına kapalı şekilde yapılan oturumun ardından açıklama yapan Demokrat Kongre üyeleri, Bondi'nin, Trump'ın Epstein dosyaları ile ilgili süreçlerde nasıl bir rol oynadığına ilişkin hiçbir soruyu yanıtlamadığını belirtti.

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin en üst düzey Demokrat üyesi Robert Garcia, "Ben de eski bakana, Başkan Trump ile yaptığı görüşmeler, Trump'ın herhangi bir zamanda Epstein dosyaları konusunda ona talimat verip vermediği, ne bildiği, neyi sansürlemesini istediği veya istemediği konusunda beş farklı soru sordum. Kendisi, Başkan Trump ile ilgili sorulara cevap vermeyi reddetti. Hatta, Başkan Trump ile ilgili hiçbir soruya cevap vermeyeceğini söyledi." açıklamasını yaptı.

Bir diğer Demokrat Kongre üyesi Dave Min de, Bondi'nin kendisine sorulan soruların çoğuna yanıt vermediğini kaydederek, "Burada bir tezgah dönüyor, kendisi hiçbir soruya cevap vermiyor." dedi.

Demokrat James Walkinshaw ise Bondi'nin kendisine sorulan sorulara ya hiç yanıt vermediğini ya da "Bilgim yok" diyerek geçiştirdiğini savundu.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York'taki ​​​Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.