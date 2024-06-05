Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul edecek, 8. Anadolu Medya Ödülleri törenine katılacak.
(Ankara/15.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve EMEK Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'ı kabul edecek.
(TBMM/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile 2024 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması imza törenine katılacak ve ortak basın açıklaması yapacak. Yılmaz, TOBB İkiz Kuleler'de Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na ve Sheraton Hotel'de YASED Küresel Yatırım Günleri'ne katılacak.
(Ankara/10.00/14.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emine Şenyaşar ile bir araya gelecek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret edecek.
(Ankara/16.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'deki Kadın Kooperatiflerinin Ağ Oluşturma Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi kapanış toplantısına katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Genel Kurula hitap edecek.
(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM'den
- İYİ Parti ve Saadet Partisinin Meclis grup toplantıları yapılacak.
- Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.
(TBMM/10.30/09.15/14.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, YASED Küresel Yatırım Günleri ve YASED Ankara Resepsiyonu'na katılacak.
(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Tunus Yatırım ve İş Forumu Toplantısı'na iştirak edecek.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı sinema ve gösteri sanatları ile 1990-2022 dönemi sera gazı emisyon istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'nde Refah kentinde yoğunlaşan saldırıları, bölgedeki insani kriz ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes konusundaki açıklamalarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde ilk maçını Slovenya ile yapacak.
(Fukuoka/09.30)
2- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık, ana tablo maçlarıyla devam edecek.
(Paris) (Fotoğraflı)
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