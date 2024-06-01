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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği 17'nci Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'nde Refah kentinde yoğunlaşan saldırıları, bölgedeki insani kriz ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes konusundaki açıklamalarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta mücadelesindeki üçüncü maçını Güney Kore ile yapacak.

(Arlington/21.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i ağırlayacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sigortam Net'i konuk edecek.

(Mersin/19.00) (Fotoğraflı)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Real Madrid, Wembley Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Londra/22.00) (Fotoğraflı)



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