Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes-2024 Tatbikatı'na katılacak.
(İzmir/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahariye Mevlevihanesi'nde "Zamanı Aşan Miras; İpekyolu Sergisi ve Sempozyumu"na iştirak edecek.
(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gölbaşı'ndaki Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde MEB "Meslek Liseleri ile İlgili Politika Belgesi" programına katılacak.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde, Sosyal Demokrasi Derneğince düzenlenen "21'inci Yüzyılda Yeni Sosyal Demokrat Belediyecilik" panelinde konuşacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi Kapsamında, Hakimler ve Cumhuriyet Savcılarına Yönelik İnsan Hakları Eğitimlerinin Açılış Töreni'nde yer alacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve beraberindekilerle bir araya gelecek.
- Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmalara ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, kripto varlıklarla ilgili düzenlemeleri içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.
(TBMM/12.30/14.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara14.00/14.30)
2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini paylaşacak.
(Ankara/14.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı ekonomik güven endeksini, nisan ayı dış ticaret ile 2023 yılı ulusal eğitim istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
(Prag) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı, Pekin'de düzenlenecek.
(Pekin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan'da Türkiye-Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu 11. Toplantısı'na katılacak, Azerbaycanlı mevkidaşı Sahil Babayev ile görüşecek ve şehitlikleri ziyaret edecek.
(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turkuvaz Medya'da düzenlenecek GastroShow Etkinliği'ne iştirak edecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Trendyol 1. Lig Play-Off Final müsabakası, Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.
(Adana/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i ağırlayacak.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sigortam Net'i konuk edecek.
(Mersin/18.30) (Fotoğraflı)
4- 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, Türkiye'nin ev sahipliğinde sürüyor. Türkiye, yarı finalde Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.
(Antalya/17.00) (Fotoğraflı)
5- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) ana tablo maçlarıyla devam edilecek.
(Paris) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.