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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da basın mensuplarının sorularını cevaplıyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni'ne katılacak, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edilecek, Kazakistan Meclisi Başkanı Yerlan Koşanov ve Kazakistan Senatosu Başkanı Maulen Aşimbayev ile ayrı ayrı görüşecek.

(Astana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atakum Belediyesine ziyarette bulunacak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Samsun/10.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yenilikçi Güçlendirme ve Enerji Verimliliği Mühendislik Yaklaşımları seminerine iştirak edecek.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Karayolları 100. Yıl Kütüphanesi'nin Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını yapacak.

(Ankara)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerin helikopter kazasında hayatlarını kaybetmelerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nde Dünya Arı Günü etkinliklerine, Konuralp Yerleşkesi'nde Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi ile X-R Laboratuvarı açılışına katılacak.

(Düzce/10.30/12.30/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in play-off 2. tur mücadelesinde Ahlatcı Çorum FK ile Bodrum FK, ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(Çorum/20.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 3. Lig play-off 3. tur rövanş maçları oynanacak. Aliağa Futbol-52 Orduspor FK, Merkür Jet Erbaaspor-Belediye Kütahyaspor, Sebat Gençlikspor-Muş 1984 Muşspor ve Çimentaş Elazığspor-Efeler 09 karşılaşmaları yapılacak.

(İzmir/Tokat/Trabzon/16.00/Elazığ/20.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final beşinci maçında Sigortam.net, Finalspor'u ağırlayacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig Play-Off Şampiyonluk Etabı'nın final turu ilk maçı, Beşiktaş Safi Çimento ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

5- Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde play-off sıralama 3-4'üncülük mücadelesinin ikinci maçında Konyaaltı Belediyespor, Kastamonu Belediyespor'u, 5-6'ncılık ikinci maçında Görele Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u, 7-8'incilik ikinci maçında Üsküdar Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

(Antalya/Giresun/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

6- 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, Türkiye'nin ev sahipliğinde başlayacak.

(Antalya) (Fotoğraflı)

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