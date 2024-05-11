Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mühendis Kızlar (Global Engineer Girls) İstanbul Buluşması'na ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ile Otizm Protokolü programına katılacak.
(İstanbul/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesi Yusuf ve Hatice İşgüzar Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi Açılış Töreni ile Şükrü Karaca Aile Sağlığı Merkezi ve Park Açılışı'na iştirak edecek.
(Kayseri/12.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk-Yunan Medya Akademisi Forumu'na katılacak.
(İstanbul/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri'ne Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde devam edilecek. Organizasyonun üçüncü günü kadınlar madalya ve kota müsabakaları ile serbest stil eleme müsabakaları yapılacak.
(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftası, Tuzlaspor-Gençlerbirliği, Erzurumspor FK-Eyüpspor, Kocaelispor-Sakaryaspor, Göztepe-Bodrum FK, Boluspor-Ahlatcı Çorum FK, Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor ve Astor Enerji Şanlıurfaspor-Manisa FK müsabakalarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/Kocaeli/İzmir/Bolu/Adana/Şanlıurfa/16.00) (Fotoğraflı)
3- Beşiktaş Kulübünün tüzük tadiliyle ilgili olağanüstü genel kurulu, Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında ertelenen Bursaspor İnfo Yatırım-Fenerbahçe Beko müsabakası oynanacak.
(Bursa/19.00) (Fotoğraflı)
5- Hentbol Kadınlar Süper Lig Play-Off Şampiyonluk Etabı ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak ile Kastamonu Belediyespor karşılaşacak.
(Muğla/17.00) (Fotoğraflı)
6- Hentbol Kadınlar Süper Lig Play-Off Sıralama Etabı ikinci maçlarında, Görele Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.
(Giresun/13.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)
7- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Basketbol'u konuk edecek.
(Mersin/15.30) (Fotoğraflı)
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