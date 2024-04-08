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Almanya aleyhine 'Filistin’de soykırıma ortak olduğu' gerekçesiyle açılan dava UAD'da başlıyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, Türkiye Kore Dostluk Geçici Konaklama Merkezi İftar Programı'na katılacak.

(Hatay/16.00/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı sanayi üretim endeksini ve finansal yatırım araçlarının mart ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 29. haftası; Bitexen Giresunspor-Tuzlaspor ve Göztepe-Erzurumspor FK maçlarıyla tamamlanacak.

(Giresun/17.00/İzmir/20.30) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

3- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftası, Konya Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Konya/14.00) (Fotoğraflı)

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