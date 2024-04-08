Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, Türkiye Kore Dostluk Geçici Konaklama Merkezi İftar Programı'na katılacak.
(Hatay/16.00/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı sanayi üretim endeksini ve finansal yatırım araçlarının mart ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol 1. Lig'in 29. haftası; Bitexen Giresunspor-Tuzlaspor ve Göztepe-Erzurumspor FK maçlarıyla tamamlanacak.
(Giresun/17.00/İzmir/20.30) (Fotoğraflı)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
3- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftası, Konya Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
(Konya/14.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.