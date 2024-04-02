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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milletvekilleriyle iftar programında bir araya gelecek.

(TBMM/19.21) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sultanbeyli Otizm Aktif Yaşam Merkezi'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'de 31. hafta mücadelesi başlayacak; İstanbulspor-Çaykur Rizespor, Galatasaray-Atakaş Hatayspor, Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü ve Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçları yapılacak.

(İstanbul/17.00/20.30/Antalya/Gaziantep/20.30) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'de 28. hafta başlayacak; Astor Enerji Şanlıurfaspor-Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çorum FK, Boluspor-Gençlerbirliği ve Manisa FK-Bodrum FK maçları oynanacak.

(Şanlıurfa/Ankara/14.00/Bolu/17.00/Manisa/20.30) (Fotoğraflı)

3- Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor maçında yaşanan olaylara ilişkin alınacak kararlara yönelik Ülker Stadı'nda olağanüstü genel kurul düzenleyecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ilk maçında TOFAŞ, İspanya'nın Lenovo Tenerife takımına konuk olacak.

(San Cristobal de La Laguna/21.00)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes ile Aliağa Petkimspor karşılaşacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe Alagöz Holding'i Ahmet Cömert Spor Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 1-4 serisi (şampiyonluk serisi) mücadelesi, ilk maçlarla başlayacak. Fenerbahçe Parolapara-Ziraat Bankkart ve Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybol Sultanlar Ligi'nin play-off 5-8'incilik mücadelesinde ilk maçlar yapılacak. Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop ile Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor ile Galatasaray Daikin karşılaşacak.

(Antalya/Bursa/17.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 19. haftasında Bahçelievler Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento, Rize Belediyespor-Spor Toto, Köyceğiz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(İstanbul/14.00/16.00/Rize/14.00/Muğla/17.00/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)

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