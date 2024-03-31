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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik Okulu İlkokulu'nda oyunu kullanmasının ardından açıklamalarda bulunuyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Türkiye sandık başında

- Seçmenler, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için oy veriyor.

- Seçimlerde, kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmen 207 binden fazla sandıkta oy kullanacak.

- Oy verme işlemi, doğudaki 32 ilde 07.00-16.00, diğer illerde ise 08.00-17.00 saatlerinde yapılacak.

- 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, vatandaşlar üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan resmi nitelikteki belgelerle oy verebilecek.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi'nde kullanacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda oy verecek.

(Manisa/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, oyunu Yukarı Talas Final Okulları'nda kullanacak.

(Kayseri/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi'nde oy verecek.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, oyunu Çankaya'da Cebesoy İlkokulu'nda kullanacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIG Artistik Cimnatsik Dünya Challenge Kupası'nın ilk ayağı tamamlanacak.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)



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