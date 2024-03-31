Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Türkiye sandık başında
- Seçmenler, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için oy veriyor.
- Seçimlerde, kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmen 207 binden fazla sandıkta oy kullanacak.
- Oy verme işlemi, doğudaki 32 ilde 07.00-16.00, diğer illerde ise 08.00-17.00 saatlerinde yapılacak.
- 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, vatandaşlar üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan resmi nitelikteki belgelerle oy verebilecek.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi'nde kullanacak.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda oy verecek.
(Manisa/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, oyunu Yukarı Talas Final Okulları'nda kullanacak.
(Kayseri/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi'nde oy verecek.
(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, oyunu Çankaya'da Cebesoy İlkokulu'nda kullanacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIG Artistik Cimnatsik Dünya Challenge Kupası'nın ilk ayağı tamamlanacak.
(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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