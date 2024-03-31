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Bingöl'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Rıdvan Korkulutaş, Ahmet Dengeşik  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Bingöl'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Bingöl

Bingöl'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Elazığ-Bingöl kara yolunun Direkli köyü mevkisinde meydana gelen kazada yaralanan bebek, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e çıktı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı dileyerek, yaralılara şifa dileklerini iletti.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 CLR 391 plakalı otomobil ile 23 ADR 477 plakalı kamyonet Elazığ-Bingöl kara yolunun Direkli köyü mevkisinde çarpışmıştı.

Araçlardaki 2 kişi kaza yerinde hayatını kaybetmiş, 5 yaralı Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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