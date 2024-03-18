Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak. Programa, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da iştirak edecek.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören'de Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni'ne katılacak ve 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle iftarda bir araya gelecek.
(Çanakkale/13.00/Ankara/16.30/19.05) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluşacak.
(TBMM/19.05) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amasya Devlet Hastanesi Temel Atma Töreni'ne katılacak.
(Amasya/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazipaşa ve Alanya'da halk buluşması ile "Kentleri Gençler Yönetecek-Dijital Gençlik Buluşması"na iştirak edecek.
(Antalya/12.00/15.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla iftar programına katılacak, kadın kooperatifleri ile buluşacak.
(Bursa/19.00/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, OSB İş Adamları Toplantısı'na katılacak, şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya gelecek.
(Iğdır/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TOKİ'nin İzmit Sekbanlı-Sepetçi Proje Alanı Anahtar Teslim Töreni'nde yer alacak, Ticaret Odası'nda iş insanlarıyla buluşacak, Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'ne ve Hendek'te iftar programına iştirak edecek.
(Kocaeli/12.00/13.00/Sakarya/17.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şalpazarı, Beşikdüzü ve Yomra ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulunacak.
(Trabzon/13.00-16.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sivil toplum kuruluşlarını ve esnafı ziyaret edecek, gençlerle bir araya gelecek, kanaat önderleriyle iftarda buluşacak.
(Balıkesir/13.25-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları Tanıtım Programı'na, Tuzla Bilim Merkezinin açılışı ile Uydu Kuluçka Merkezi Açılıș Töreni'ne katılacak, gençlerle buluşacak, şehit aileleriyle iftarda bir araya gelecek.
(Kocaeli/10.30/İstanbul/13.00/Balıkesir/16.00/17.00/19.26) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek yönetim kuruluyla toplantı yapacak, Bergama Serbest Bölgesi'nin açılışını gerçekleştirecek.
(İzmir/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Güney Çevre Yolu Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak, E-5 üzerinde planlanan dal-çık projelerini inceleyecek, esnafla bir araya gelecek, kuzeybatı çevre yolu açılış töreni, Kepsut mitingi ile şehit aileleri ve gaziler iftar programına iştirak edecek.
(Bolu/11.00-13.00/Balıkesir/15.30/17.00/19.26) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini ve aynı aya ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 tahvil ihalesi ile bir kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca Sirkeci Garı'nda düzenlenen "Allahaısmarladık Çanakkale Zaferi Sergisi"ne katılacak.
(İstanbul/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıgazi Kemal Ayyıldız Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Fatih Mahallesi Fitness ve Spor Merkezi ile Kapalı Spor Salonu'nun açılış törenine, amatör spor kulübü temsilcileriyle iftar programına iştirak edecek.
(İstanbul/11.00-19.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Futbol Takımı, 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile deplasmanda oynayacağı özel maçlar için toplanıp hazırlıklara başlayacak.
(İstanbul/16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji maçıyla sona erecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 19. haftasına Görele Belediyespor-Anadolu Üniversitesi maçıyla devam edilecek.
(Giresun/17.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.