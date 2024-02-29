Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın mitinginde halka hitap edecek.
(Aydın/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Sakarya Üniversitesinde düzenlenecek "28 Şubat Programı"na katılacak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla buluşacak.
(Sakarya/13.00/14.00/15.15/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Sektörler Şurası'na katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorlu'da 2018'deki tren kazasına ilişkin davayı izleyecek, Bursa Akademik Odalar Birliği Salonu'nda aday tanıtım toplantısına, Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi ile partisinin Osmangazi ve Yıldırım ilçe başkanlığı binalarının açılışlarına iştirak edecek.
(Tekirdağ/09.30/Bursa/14.00-17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığı ile RTÜK tarafından düzenlenen Dördüncü Medya Buluşması'na katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, İktisat Kongresi Binası'nda İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ve İzmir Eğitim Yöneticileri Toplantısına iştirak edecek.
(İzmir/11.30/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret edecek, EUFOR Komutanı Tümgeneral Laszlo Sticz ve NATO'nun Saraybosna Komutanı Tuğgeneral Pamela McGaha ile bir araya gelecek.
(Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nirvana Cosmopolitan Otel'de Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü'nün proje tanıtım toplantısına katılacak.
(Antalya/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramankazan'da esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- TBMM Genel Kurulunda, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği ve TİGEM Boztepe Malya İşletmesini ziyaret edecek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tohum Dağıtım Töreni ile sektör toplantısı ve Kırşehir Seçim Bürosu açılışlarına katılacak, AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulunacak.
(Kırşehir/11.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nde incelemelerde bulunacak ve açıklama yapacak, Kemalpaşa ve Bağyurdu Şoförler Odası, Kemalpaşa, Bağyurdu ve Ören Minibüsçüler ve Dolmuşçular Kooperatifi toplantısına iştirak edecek, sanayicilerle buluşacak, AK Parti Buca Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılacak, esnafı ve Valiliği ziyaret edecek.
(İzmir/10.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.00/14.30)
4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.
(Ankara/14.00)
5- Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın ekim-aralık dönemi ve 2023 yılı dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla ile ocak ayı hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu öncesi ikili temaslarda bulunacak.
(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sincan Ankara Spor Kompleksi'nde incelemede bulunacak, Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde ve Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda sporcularla buluşacak.
(Ankara/12.00/13.00/14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final etabı, Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasıyla tamamlanacak.
(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)
3- THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan ekibi Partizan'a konuk olacak.
(Belgrad/22.30)
4- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçlarında; Galatasaray Çağdaş Faktoring, İtalya'nın Spar Girona ekibini ağırlayacak, Beşiktaş BOA ise Fransa'nın Lattes Montpellier ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(İstanbul/20.00/Lattes/22.00) (Fotoğraflı)
5- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında VakıfBank, İtalya'nın A. Carraro Imoco takımına konuk olacak.
(Conegliano/20.30)
6- Erkekler CEV Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe Parolapara, Polonya'nın Asseco Resovia ekibini ağırlayacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftası; Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor ve Beşiktaş Safi Çimento-Spor Toto müsabakalarıyla başlayacak.
(Sakarya/16.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.