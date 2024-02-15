Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinginde konuşacak.
(Samsun/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili'yi kabul edecek.
(TBMM/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Arnavutköy'de sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, muhtarlar, dernek başkanları ve iş insanlarıyla bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'na iştirak edecek.
(İstanbul/12.00/14.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin aday tanıtım törenine ve Karabağlar halk buluşmasına katılacak.
(İzmir/14.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelandan dolayı 9 işçinin göçük altında kaldığı bölgede incelemelerde bulunacak.
(Erzincan/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Efeler Belediyesi Kuvayı Milliye Evi Müzesi'nin açılışına ve Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek teşkilat buluşmasına katılacak.
(Aydın/14.15/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM Genel Kurulunda, sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığını, esnafı, Valiliği ve hayvancılık besi işletmesini ziyaret edecek, seçim ofisinin açılışını gerçekleştirecek, güneş paneli dağıtım törenine katılacak, sektör paydaşlarıyla toplantı yapacak.
(Amasya/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 6. Kümelenme Konferansı ve Çalıştayı'na katılacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerli ve Milli Araç Üstü Sinyalizasyon Ekipmanı Temini Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.
(Ankara/14.00)
6- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2023 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ayrı ayrı ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/12.45/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- NATO Savunma Bakanları Toplantısı yapılacak. Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil edecek.
(Brüksel) (Fotoğraflı)
3- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- İliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan toprak kaymasının ardından kayıp kişilerin bulunması için yürütülen çalışmalar takip ediliyor.
(Erzincan) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-ÇBK Mersin, İlkem Yapı Tarsusspor-Fenerbahçe Alagöz Holding, Emlak Konut-BOTAŞ, Beşiktaş-Galatasaray Çağdaş Faktoring, Nesibe Aydın-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor ve Melikgazi Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Antalya/14.00/Mersin/15.00/İstanbul/16.00/20.00/Ankara/16.00/Kayseri/18.00) (Fotoğraflı)
3- Avrupa Güreş Şampiyonası, Romanya'da kadınlar mücadelesiyle sürecek. Milli güreşçilerden 53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu, 62 kiloda Ebru Dağbaşı, 65 kiloda Kadriye Aksoy ve 72 kiloda Nesrin Baş mindere çıkacak. 50, 55, 59, 68 ve 76 kilolarda repesaj ile final maçları yapılacak.
(Bükreş) (Fotoğraflı)
4- Avrupa Halter Şampiyonası Bulgaristan'da devam ediyor. Milli sporculardan 64 kilo kadınlarda Aysel Özkan, 73 kilo erkeklerde Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç podyuma çıkacak.
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