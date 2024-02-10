Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda düzenlenecek mitinge katılacak.
(Zonguldak/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu 5. Genel Kurulu Kapanış Programı Filistin Özel Oturumu'nda yer alacak.
(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Uluslararası Günü Programı ile Kocasinan Belediyesi Bilim Akademisi ve İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi açılışlarına iştirak edecek.
(Kayseri/10.30/12.15/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, teşkilat buluşmasına katılacak.
(Balıkesir/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, belediye başkan adayları tanıtım toplantılarına iştirak edecek.
(Artvin/Rize/11.00/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği ziyaret edecek, aday tanıtım toplantısına katılacak.
(Giresun/10.30/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Topraktan Geleceğe" Ana Temalı Türkiye Yüzyılında Üretim Zirvesi'ne katılacak, tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek, Valiliği, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek.
(Mersin/ 09.30-16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kahramankazan Yolu ve Veterinerlik, Bitik, İmrendi Farklı Seviyeli Kavşakları Açılış Töreni'ne iştirak edecek, Kahramankazan Belediyesi Öğrenci Yurdu'nun açılışını yapacak, bazı ziyaretlerde bulunacak.
(Ankara/12.00-15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı - Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Artvin ve Rize aday tanıtım toplantılarına, Rize'deki Spor Turizmi Toplantısı'na katılacak.
(Artvin/11.00/Rize/15.00/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Trendyol Süper Lig'in 25. haftasına VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor ve Galatasaray-RAMS Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
3- Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Bodrum FK-Sakaryaspor, Astor Enerji Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü ve Altay-Erzurumspor FK maçları yapılacak.
(Muğla/13.30/Urfa/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)
4- TFF 2. Lig'de 25. hafta, Beyaz Grup'ta tek maçla başlayacak. (Fotoğraflı)
5- TFF 3. Lig'de 19. hafta mücadelesi, 3 grupta yapılacak 4 müsabakayla başlayacak. (Fotoğraflı)
6- Hentbol Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş Safi Çimento, Macaristan'ın FTC-Green Collect ekibini konuk edecek.
(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)
7- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası başlayacak; Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom, Beşiktaş Emlakjet-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Pınar Karşıyaka-Darüşşafakav Lassa, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.
(İstanbul/13.00/20.30/İzmir/15.30/Denizli/18.00) (Fotoğraflı)
8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 19. hafta maçları oynanacak; TÜRŞAD-Bigadiç Belediyespor, Halkbank-Develi Belediyespor, Spor Toto-Brand Group Alanya Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart, Kuşgöz İsmir Vinç akkuş Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor ve Fenerbahçe Parolapara-Galatasaray HDI Sigorta müsabakaları yapılacak.
(Bitlis/13.00/Ankara/14.00/17.00/Bursa/Hatay/14.00/Ordu/15.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftası, Spor Toto-Bahçelievler Belediyespor ve Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçlarıyla başlayacak.
(Ankara/Trabzon/15.00) (Fotoğraflı)
10- Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından düzenlenen Asya Kupası, ev sahibi Katar ile Ürdün arasında oynanacak final maçıyla tamamlanacak.
(Luseyl/18.00) (Fotoğraflı)
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