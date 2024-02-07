Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Spor Salonu'nda AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na ve Harran Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenecek Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'ne katılacak.
(Şanlıurfa/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Katar'da Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma İçin Arap Forumu'nun açılışına katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.
(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Mardin ve Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantılarına iştirak edecek.
(Mardin/14.00/Diyarbakır/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM'den
- Saadet Partisi Grup toplantısı düzenlenecek.
- Genel Kurulda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
(TBMM/09.15/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, IFCO-İstanbul Fashion Connection Fuarı'na katılacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının ocak ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyareti kapsamında temaslarda bulunacak.
(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi yapılacak.
(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu mücadelesine EMS Yapı Sivasspor-Tümosan Konyaspor, RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
(Sivas/14.30/İstanbul/17.30/Gaziantep/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Basketbol BKT Avrupa Kupası gruplarının 18. ve son haftasında Beşiktaş Emlakjet, A Grubu'nda İsrail'in Hapoel Shlomo takımıyla Slovenya'da karşılaşacak.
(Ljubljana/21.00)
3- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu üçüncü haftasında I Grubu'nda TOFAŞ, Fransa'nın Cholet Basket; K Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Yunanistan'ın Peristeri ekibini ağırlayacak.
(Bursa/20.00/İzmir/20.30) (Fotoğraflı)
4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. tur altıncı ve son maçlarında, L Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Litvanya'nın Jonava ekibini ağırlayacak; M Grubu'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımına konuk olacak.
(İstanbul/19.00/Zaragoza/22.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu rövanşında Eczacıbaşı Dynavit, Ukrayna'nın SC Prometey takımını ağırlayacak.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Halkbank, Polonya'nın Grupa Azoty ZAKSA takımıyla karşılaşacak.
(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)
7- Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanş maçlarında Arkas Spor, Yunanistan'ın Olympiakos; Fenerbahçe Parolapara ise Belçika'nın Greenyard Maaseik ekibini konuk edecek.
(İzmir/19.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
8- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Fransa'nın Neptunes Nantes ekibiyle mücadele edecek.
(Bursa/18.00) (Fotoğraflı)
9- Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nın çeyrek final mücadelesi İzmir Büyükşehir Belediyespor-Aksaray Belediyespor maçıyla başlayacak.
(İzmir/17.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.