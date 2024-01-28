Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
(Eskişehir/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millet Bahçesi yanında "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısına katılacak.
(Mersin/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezince düzenlenen "Hep Otuz Üç Yaşında" gala programına katılacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 23. haftasına; TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir, EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek.
(Konya/13.30/Sivas/16.00/İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 20. haftası; Bodrum FK-Gençlerbirliği, Teksüt Bandırmaspor-Bitexen Giresunspor, Ümraniyespor-Sakaryaspor ve Altay-Kocaelispor maçlarıyla sürecek.
(Muğla/Balıkesir/13.30/İstanbul/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 3. Lig gruplarında 17. hafta müsabakaları tamamlanacak.
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasına; Çağdaş Bodrumspor-Türk Telekom, Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes ve TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçlarıyla devam edilecek.
(Muğla/15.30/İzmir/18.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası; BOTAŞ-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor ve Melikgazi Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi maçlarıyla tamamlanacak.
(Ankara/14.00/Kayseri/16.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftası, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Ziraat Bankkart müsabakasıyla sona erecek.
(Ordu/13.00) (Fotoğraflı)
7- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftası; Beşiktaş Ayos-Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyespor-Çukurova Belediyespor, Galatasaray Daikin-Türk Hava Yolları, Kuzeyboru-Eczacıbaşı Dynavit ve Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-PTT maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/14.00/17.00/18.00/Aksaray/Antalya/14.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.