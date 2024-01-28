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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Eskişehir/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millet Bahçesi yanında "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısına katılacak.

(Mersin/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezince düzenlenen "Hep Otuz Üç Yaşında" gala programına katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 23. haftasına; TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir, EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/13.30/Sivas/16.00/İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 20. haftası; Bodrum FK-Gençlerbirliği, Teksüt Bandırmaspor-Bitexen Giresunspor, Ümraniyespor-Sakaryaspor ve Altay-Kocaelispor maçlarıyla sürecek.

(Muğla/Balıkesir/13.30/İstanbul/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 3. Lig gruplarında 17. hafta müsabakaları tamamlanacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasına; Çağdaş Bodrumspor-Türk Telekom, Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes ve TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçlarıyla devam edilecek.

(Muğla/15.30/İzmir/18.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası; BOTAŞ-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor ve Melikgazi Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/Kayseri/16.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftası, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Ziraat Bankkart müsabakasıyla sona erecek.

(Ordu/13.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftası; Beşiktaş Ayos-Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyespor-Çukurova Belediyespor, Galatasaray Daikin-Türk Hava Yolları, Kuzeyboru-Eczacıbaşı Dynavit ve Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-PTT maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/17.00/18.00/Aksaray/Antalya/14.00) (Fotoğraflı)

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