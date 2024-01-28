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Gündem

Başkentte kar yağışı etkili oldu

Ankara'da kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Utku Şimşek  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Başkentte kar yağışı etkili oldu Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Başkentte sabahın erken saatlerinde başlayan kar zaman zaman etkisini artırdı.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar, parklar ile kaldırımlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

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