Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sancaktepe Belediyesince düzenlenen "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Hemşehri Buluşması"na katılacak.
(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık yapacak.
(Ankara/13.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi Açılış Töreni"ne katılacak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanları ile istişare edecek.
(Bursa/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Trabzon Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi Açılış Töreni"ne katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, "U-Fest KTÜ'den Başarı Hikayeleri Programı"na iştirak edecek.
(Trabzon/10.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya gelecek.
(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıklayacak.
(Lahey) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Gazze Savaşı'nda Medyanın Hakikat Mücadelesi: Şiddet, Dezenformasyon, Sansür Sempozyumu"na katılacak.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Kültür ve Spor Bakanı Thea Tsulukiani arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde 2024-2028 yılları için "Kültürel İş Birliği Programı" imzalanacak.
(İstanbul/11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol 1. Lig'in 20. haftası, Adanaspor-Ankara Keçiörengücü maçıyla başlayacak.
(Adana/20.00) (Fotoğraflı)
2- THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın AS Monaco takımını ağırlayacak.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
3- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftası, RAMS Global Cizre Belediyespor-Arkas Spor maçıyla başlayacak.
(Şırnak/14.00) (Fotoğraflı)
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