Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenecek AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu başlıyor
- İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde yer alacağı uzay aracı, son kontroller için 1 günlük ertelemenin ardından, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden Türkiye saatiyle 00.49'da fırlatılacak.
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Gezeravcı'nın ailesi, fırlatma törenini yerinde izleyecek, Türkiye'de de bilim merkezleri ve meydanlarda düzenlenen etkinliklerle tarihi ana tanıklık edilecek.
(Florida/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadın Girişimciliğinde Yeni Ufuklar İstişare Toplantısı"na iştirak edecek.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ile Abdulkadir Gürüz Ortaokulu Açılış Töreni'ne katılacak.
(Mersin/13.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Teşkilat Buluşması"na iştirak edecek.
(Sivas/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi görüşülecek.
(TBMM/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı turizm uydu hesabı istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ü ziyaretinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüşecek, Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından kabul edilecek.
(Amman) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur, EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü, Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği, TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe, Trabzonspor-Manisa FK ve Galatasaray-Ümraniyespor maçlarıyla tamamlanacak.
(Sivas/13.00/Kayseri/15.00/Konya/17.00/Trabzon/19.00/İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Barcelona ekibini ağırlayacak.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçlarında, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Polonya'nın InvestInTheWest Enea Gorzow ekibini ağırlayacak, Melikgazi Kayseri Basketbol ise Macaristan'ın NKA Universitas Pecs takımına konuk olacak.
(İstanbul/Pecs/20.00) (Fotoğraflı)
4- Erkekler CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe Parolapara, Ukrayna'nın SC Prometey ekibini ağırlayacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
5- CEV Kadınlar Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Romanya'nın CSM Lugoj ekibini konuk edecek.
(Bursa/18.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.