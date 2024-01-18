Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-45 operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren Kahramanlar-45 operasyonlarında 36 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını belirterek, milletin duası, güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle mücadelelerinin aralıksız devam edeceğini aktardı.
1️⃣1️⃣ İlde DEAŞ ve EL KAİDE Terör Örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren “KAHRAMANLAR-45” Operasyonlarında 3️⃣6️⃣ şüpheli şahıs Yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 18, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;
Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz… pic.twitter.com/WgLFSk96YU
Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca, Antalya, Düzce, Elazığ, İstanbul, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas ve Trabzon'da 3 gündür devam eden "Kahramanlar-45" operasyonları kapsamında 36 şüphelinin yakalandığını belirtti.
Operasyonlarda yapılan aramalarda 39 bin dolar, 11 bin avro, 200 bin lira ve çok miktarda diğer ülkelere ait döviz ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulduğunu ifade eden Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.