Dolar
30.14
Euro
32.95
Altın
2,012.87
ETH/USDT
2,534.40
BTC/USDT
42,793.00
BIST 100
8,024.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-45 operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren Kahramanlar-45 operasyonlarında 36 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Ömer Olcay  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-45 operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını belirterek, milletin duası, güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle mücadelelerinin aralıksız devam edeceğini aktardı.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca, Antalya, Düzce, Elazığ, İstanbul, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas ve Trabzon'da 3 gündür devam eden "Kahramanlar-45" operasyonları kapsamında 36 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 39 bin dolar, 11 bin avro, 200 bin lira ve çok miktarda diğer ülkelere ait döviz ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulduğunu ifade eden Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem
Türkiye ve dünya gündemi
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-45 operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı
Türkiye ile Cezayir arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-45 operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-45 operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" yapıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın "Yılın Kareleri" oylamasındaki tercihi "İftar" oldu

Sibergöz-15 operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı

Sibergöz-15 operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı
Kahramanlar-43 operasyonlarında 165 şüpheli yakalandı

Kahramanlar-43 operasyonlarında 165 şüpheli yakalandı
Kırmızı bültenle aranan elebaşı Kartel-4 operasyonuyla İstanbul'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan elebaşı Kartel-4 operasyonuyla İstanbul'da yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet