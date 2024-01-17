Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu takdim edecek Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez ve Kanada Büyükelçisi Kevin Hamil'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/14.45/15.30/16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye'nin uzay yolculuğu başlıyor
- Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’yı da taşıyan uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gitmek üzere NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden gece yarısından sonra fırlatılacak.
(Florida) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- İYİ Parti ve Saadet Partisinin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.
(TBMM/10.30/09.15/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu ve konut fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık konferans salonunda düzenlenecek "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filminin gösterimine katılacak.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura; RAMS Başakşehir-Boluspor, Fenerbahçe-Adanaspor, Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor, Gaziantep FK-Bodrumspor, Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor ve Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor müsabakalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/21.00/Antalya/13.00/Gaziantep/15.00/Antalya/17.00/Adana/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 15. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Almanya'nın Vaolia Towers Hamburg, Türk Telekom ise İspanya'nın Dreamland Gran Canaria ekibine konuk olacak.
(Hamburg/21.30/Las Palmas/23.00)
4- Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu üçüncü ve son maçında Pınar Karşıyaka, İspanya'nın Rio Breogan ekibini ağırlayacak.
(İzmir/20.30) (Fotoğraflı)
5- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding, Polonya'nın Polski Cukier UMCS Lublin, ÇBK Mersin ise İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini ağırlayacak.
(İstanbul/19.00/Mersin/19.30) (Fotoğraflı)
6- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, Fransa'nın Tango Bourges Basket takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Bourges/22.00)
7- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının 6. ve son haftasında, A Grubu'nda Ziraat Bankkart, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak, C Grubu'nda ise Halkbank, Portekiz'in Benfica ekibine konuk olacak.
(Ankara/20.00/Lizbon/22.00) (Fotoğraflı)
8- Erkekler CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Arkas Spor, İspanya'nın Rio Duero ekibini ağırlayacak.
(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)
9- CEV Erkekler Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, Portekiz'in Fonte Bastardo Azores ekibini konuk edecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftası, Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
(Antalya/16.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.