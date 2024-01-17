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Kahramanlar-44 operasyonlarında terör örgütünün kullandığı 18 barınma alanı imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen Kahramanlar-44 operasyonlarında bölücü terör örgütünün kullandığı 18 barınma alanının imha edildiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Kahramanlar-44 operasyonlarında terör örgütünün kullandığı 18 barınma alanı imha edildi

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 72 tim ve 981 jandarma personelinin katılımıyla Kahramanlar-44 operasyonları gerçekleştirildiğini belirtti.

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, 7 ilde mağara ve sığınaklara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 18 barınma alanının imha edilerek çok sayıda el bombası, kara mayını, EYP düzeneği ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bingöl, Hatay, Siirt, Şırnak, Giresun, Diyarbakır ve Tunceli’de Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucuları ve J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin katılımıyla Kahramanlar-44 operasyonu düzenlendi. Belen, Dörtyol, Genç, Pervari, Şırnak-Merkez ve Güçlükonak, Yağlıdere ve Lice ile Mazgirt kırsalında düzenlenen operasyonlar neticesinde, roketatar silahı, roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, dürbünlü makinalı tüfek, tabanca, anti-personel kara mayını, gece görüş cihazı, el bombası havan mühimmatı, çok sayıda mühimmat, dürbün, telsiz, el yapımı patlayıcı ve bombalı tuzakla eylem yapmak için, 1 kilo 250 gram C3 plastik patlayıcı madde, 2 kilo 300 gram patlayıcı madde, 51 kablosuz fünye, sinyal güçlendirici, 230 metre kablo, 7 metre infilaklı fitil, 16 adet el yapımı patlayıcı madde düzeneği, 2 adet elektronik ateşleme kumandası ve 43 adet tüp ile çok sayıda mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi."

Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınakların tespit edilip imha edildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonlara katılan jandarma personelini tebrik ederek, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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