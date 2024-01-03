Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisinin "Mesleki Uygulama Yarışmaları Ödül Töreni"ne iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Yankı Bağcıoğlu, 28 Şubat Davası hükümlüsü emekli generalleri Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde ziyaret edecek, ziyaretin ardından açıklama yapacak.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı Metrosu, Sürücüsüz Yerli Metro Seti Teslim Töreni"ne iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASI
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Valencia Basket takımına konuk olacak.
(Valencia/22.30)
2- Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçlarında; Pınar Karşıyaka, İspanya'nın Rio Breogan ekibini ağırlayacak, Galatasaray Ekmas ise deplasmanda İtalya'nın Bertram Derthona Tortona takımıyla karşı karşıya gelecek.
(İzmir/20.30/Tortona/22.30) (Fotoğraflı)
3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftası, Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
(Kastamonu/15.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.