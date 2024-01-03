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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisinin "Mesleki Uygulama Yarışmaları Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Yankı Bağcıoğlu, 28 Şubat Davası hükümlüsü emekli generalleri Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde ziyaret edecek, ziyaretin ardından açıklama yapacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı Metrosu, Sürücüsüz Yerli Metro Seti Teslim Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASI

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Valencia Basket takımına konuk olacak.

(Valencia/22.30)

2- Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçlarında; Pınar Karşıyaka, İspanya'nın Rio Breogan ekibini ağırlayacak, Galatasaray Ekmas ise deplasmanda İtalya'nın Bertram Derthona Tortona takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İzmir/20.30/Tortona/22.30) (Fotoğraflı)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftası, Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Kastamonu/15.00) (Fotoğraflı)

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