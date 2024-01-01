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Galata Köprüsü'nde "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü gerçekleştiriliyor Galata Köprüsü'nde “Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü gerçekleştiriliyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 01.01.2024 - Güncelleme : 01.01.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 6 müsabakayla devam edilecek.

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