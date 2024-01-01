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Düzensiz göçmenlere yönelik yılbaşı gecesi düzenlenen "Kalkan-6" operasyonunda 121 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzensiz göçmenlere yönelik yılbaşı gecesi düzenlenen "Kalkan-6" operasyonunda 121 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Aykut Karadağ  | 01.01.2024 - Güncelleme : 01.01.2024
Düzensiz göçmenlere yönelik yılbaşı gecesi düzenlenen "Kalkan-6" operasyonunda 121 kişi yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insan kaçakçılığı yaparak, Türkiye'yi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceklerini belirtti.

Bu kapsamda İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahada görev yapan polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince 59 Mobil Göç Noktası aracında denetimler yapıldığını ifade eden Yerlikaya, 5 bin 179 kişinin göç noktalarında kontrol edildiğini ve 121 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

İstanbul'da 20 sabit, 32 gezici olmak üzere 52 Mobil Göç Noktası aracında 156 uzman personelin görev aldığını aktaran Yerlikaya, "Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Ümraniye ilçelerinde toplumsal alan, meydan, park, metro ve metrobüs çıkışında denetimler yapıldı." bilgisini verdi.

Düzensiz göçle mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizen Bakan Yerlikaya, "Operasyonları ve denetimleri koordine eden valilerimizi, denetimleri yapan jandarmamızı, polisimizi, sahil güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki personelimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

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