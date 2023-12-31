Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Şeker Fabrikası'nı ziyaret ederek kütüphane açılışı gerçekleştirecek, fabrikada incelemelerde bulunacak ve işçilerle bir araya gelecek.
(Ankara/15.30)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Havalimanının yeni terminal binasını, Malatya İkizce TOKİ yolları yapım işi şantiyesi ile Kuzey Kuşak Yolu'nu inceleyecek ve açıklamalarda bulunacak, şehit Emre Taşkın'ın ailesini, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ve Rönesans Konteyner Kenti ziyaret edecek, il koordinasyon toplantısına katılacak.
(Malatya/09.30-17.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezona 6 maçla devam edilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.