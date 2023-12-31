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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Şeker Fabrikası'nı ziyaret ederek kütüphane açılışı gerçekleştirecek, fabrikada incelemelerde bulunacak ve işçilerle bir araya gelecek.

(Ankara/15.30) 

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Havalimanının yeni terminal binasını, Malatya İkizce TOKİ yolları yapım işi şantiyesi ile Kuzey Kuşak Yolu'nu inceleyecek ve açıklamalarda bulunacak, şehit Emre Taşkın'ın ailesini, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ve Rönesans Konteyner Kenti ziyaret edecek, il koordinasyon toplantısına katılacak.

(Malatya/09.30-17.00) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) 

SPOR

1- Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezona 6 maçla devam edilecek.

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